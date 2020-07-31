أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء

Print
الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء
قال مغردًا عبر "تويتر": أهنئ الجميع.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية

الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية.

كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عيد الأضحى المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء

شبكة عيون الإخبارية