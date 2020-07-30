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"أمانة جدة" تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة
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السبت 01 أغسطس 2020 09:54 مساءً
"الأرصاد" تنبه من من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة
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السبت 01 أغسطس 2020 09:54 مساءً
في قبضة رجال الأمن .. فيديو يوضح جهود الأمن العام في توقيف عددٍ من المطلوبين
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السبت 01 أغسطس 2020 09:54 مساءً
427 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة بمدن ومحافظات مكة
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السبت 01 أغسطس 2020 09:54 مساءً
الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد
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السبت 01 أغسطس 2020 09:54 مساءً
شرطة الرياض: تغريم 114 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات
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السبت 01 أغسطس 2020 09:54 مساءً
12473 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في ثاني أيام العيد المبارك
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السبت 01 أغسطس 2020 09:54 مساءً
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي
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السبت 01 أغسطس 2020 09:33 مساءً
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف
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السبت 01 أغسطس 2020 09:33 مساءً
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"
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السبت 01 أغسطس 2020 09:33 مساءً
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مساء dmc - الحبيب علي الجعفري: الصيام مستحب يوم عرفة ومن يصوم يغفر له سنة ماضية وسنة قادمة
DMC
DMC
الخميس 30 يوليو 2020 01:48 صباحاً
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