أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في آخر ودياته .. النصر يكسب الدرعية بثنائية

Print

في آخر ودياته .. النصر يكسب الدرعية بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا باهتًا على نظيره الدرعية (درجة ثانية) في ختام مبارياته الودية المغلقة خلال فترة الإعداد لاستكمال الموسم الكروي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله" بنادي النصر.

يُشار إلى أن النصر خاض خمس مباريات ودية استعدادًا لاستئناف المنافسات وذلك بعد عودة النشاط الكروي حيث فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته أمام ضيفه الفتح (1-3) كما خسر رابع المباريات أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

شبكة عيون الإخبارية