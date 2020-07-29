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"الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 47% لجميع القطاعات بمستشفيات الشمالية

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"الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 47% لجميع القطاعات بمستشفيات الشمالية "الصحة": زيادة أسرة العناية المركزة بنسبة 47% لجميع القطاعات بمستشفيات الشمالية
أكدت إضافة 3280 سرير خلال 90 يوماً للتصدي لـ"كورونا" بجميع مناطق المملكة

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الحدود الشمالية لجميع القطاعات بنسبة 47%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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