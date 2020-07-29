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"هادي": تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيُسهم في توحيد الصف اليمني

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"هادي": تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيُسهم في توحيد الصف اليمني "هادي": تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيُسهم في توحيد الصف اليمني
أكد أن ذلك يؤدي لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم مهامها

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأربعاء، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيُسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم مهامها، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أشار هادي إلى جسامة المرحلة وما تتطلبه من عمل وتضافر للجهود مع أعضاء حكومته للعبور بالوطن إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام، وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.

وثمّن هادي الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيُسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.

وأكد "أن المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدًا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساس في تحرير الوطن من ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية".

والتقى الرئيس اليمني، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، وتطرق الرئيس هادي إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع والتي كللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين والمجلس الانتقالي.

وثمّن "هادي" جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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