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شاهد.. الطبيعة الخلابة في وادي بيش أحد أكبر أودية المملكة بعد فتح السد

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المياه بعثت الحياة مجددًا في المزارع الضخمة القائمة على سيوله بصبيا وبيش

شاهد.. الطبيعة الخلابة في وادي بيش أحد أكبر أودية المملكة بعد فتح السد

رصدت عدسة "سبق"، اليوم الأربعاء، مشاهد من الطبيعة الخلابة في مجرى وادي بيش بعد فتح بوابات السد الضخم لتخفيض منسوب المياه.

وتفصيلاً، يعد وادي بيش من أضخم الأودية في المملكة والخليج وتمتد فروعه لمسافات طويلة جدًا من أعلى قمم الجبال الشرقية في جازان وتجتمع في بحيرة عملاقة تعد من أكبر بحيرات المياه العذبة في المملكة.

وأعاد فتح بوابة السد الحياة لمجرى الوادي في بعض قرى محافظة بيش حيث انقطع عنها منذ مدة طويلة حتى مع فتح البوابات سابقًا كان يصل لمواقع قريبة ولا يروي مجراه القديم حيث استبشر الأهالي بفتحه مجددًا.

ويعد مجرى وادي بيش أحد الأودية الجميلة في المنطقة لما يتميز به من صفاء المياه وكثافة الأشجار المتنوعة على امتداد المجرى ما بعد السد وصولاً المزارع الضخمة التي كانت قائمة على سيوله في محافظتي صبيا وبيش حيث يمر الوادي بمحافظات الريث وبيش وصبيا وصولاً إلى البحر الأحمر.

وكان قد فتح فرع وزارة البيئة والمياه في الزراعة بوابة سد وادي بيش لتخفيض منسوب المياه في السد نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

شاهد.. الطبيعة الخلابة في وادي بيش أحد أكبر أودية المملكة بعد فتح السد

شاهد.. الطبيعة الخلابة في وادي بيش أحد أكبر أودية المملكة بعد فتح السد

شاهد.. الطبيعة الخلابة في وادي بيش أحد أكبر أودية المملكة بعد فتح السد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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