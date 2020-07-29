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بلدية محافظة ضمد تعزز خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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تهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء مع تطبيق الاحترازات

بلدية محافظة ضمد تعزز خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

شرعت بلدية محافظة ضمد في تنفيذ خطتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء وتكثيف أعمال التعقيم والصيانة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن البلدية تواصل أعمالها اليومية في نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة أعمال الإنارة وتزيين الشوارع مشيراً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للحفاظ على النظافة العامة.

وأضاف "الشعبي" أن البلدية أنهت تركيب عدد من اللوحات على الشارع العام ابتهاجاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، فيما أنهت تجهيز مسالخ البلدية وبكافة الطواقم العاملة وتهيئة المواقع لبدء استقبال الأضاحي من بعد صلاة الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بين مرتاديه وتجهيز صالات الاستقبال وتعقيم وتطهير الأرضيات بشكل مستمر.

بلدية محافظة ضمد تعزز خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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