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تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثية

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تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثية تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثية

تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثية

حقق فريق الشباب الكروي الأول فوزًا كبيرًا على ضيفه المجزل (درجة أولى) بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، تحضيرًا لاستكمال الدوري السعودي للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان.


تمكن الشباب أن ينهي الشوط الأول لصالحه بهدفين عن طريق كريستيان جوانكا، بتسديدة رائعة سكنت الشباك، قبل أن يضيف زميله ماخيتي ديوب، الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من زميله داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الشباب، عدة تبديلات، للوقوف على مستوى وجاهزية بعض اللاعبين، قبل أن يكمل الثلاثية الشبابية، البديل متعب الحربي.

ودخل الشباب المواجهة بتشكيلة مكونة من فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، ألفريد ندياي، عبد المجيد الصليهم، سياستياو جونيور، جوانكا، دانيلو اسبيريا، ماخيتي ديوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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