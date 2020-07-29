وزير "الإسلامية" لـ"سبق": لن يتم فتح مسجد الخيف هذا العام

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قام بجولة افتراضية على المشاعر المقدسة قبل وصول الحجاج

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن عدد الحجاج هذا العام محدود جداً جداً، لذلك لن يتم فتح مسجد الخيف، وليس هناك حاجة لفتحه والاستفادة منه، وإذا تطلب الأمر فهو جاهز.

وأشار في إجابته على سؤال "سبق" أن مسجد الخفيف كان يضم آلاف الدعاة، لكن بحكم الظروف الحالية لوباء كورونا، فالمواقع التي حددت لهذا الموسم فيها الكفاية، وهي مهيأة وجاهزة.

وكان الوزير "آل الشيخ" قد قام اليوم بجولة تفقدية افتراضية على المشاعر المقدسة عبر تطبيق "زووم"، حيث وقف من خلالها على جاهزية قطاعات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية.

والتقى "آل الشيخ" خلال الجولة العاملين والمشرفين والفنيين والمراقبين والمراقبات بكل مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة؛ للاطمئنان على الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة، كما استمع منهم على آخر التجهيزات تأهباً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكد "آل الشيخ" أن جميع مرافق الوزارة جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة سواءً في مسجد النمرة أو مسجد المشعر الحرام، مشيراً إلى أن قيادة المملكة أولت اهتماماً كبيراً للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين خلال إقامتهم في رحلة الحج، وتذليل كافة الصعوبات، وتقديم كل الجهود حتى ينعم ضيوف الرحمن بأمن وأمان.

وفي ختام حديثه، حث "آل الشيخ" على تقديم المزيد من الجهود لراحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وعلى الوجه الصحيح، وسنفرح سوياً في إتمام الحج، ونسأل الله بأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسر لهم المناسك، وأن يتقبل من الجميع سائر الأعمال.