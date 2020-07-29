أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تأهيل الرياض" تكثف الدعم النفسي والاجتماعي لـ2000 من ذوي الإعاقة

Print
"تأهيل الرياض" تكثف الدعم النفسي والاجتماعي لـ2000 من ذوي الإعاقة "تأهيل الرياض" تكثف الدعم النفسي والاجتماعي لـ2000 من ذوي الإعاقة
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من آثار كورونا

تمكنت مراكز التأهيل الشامل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأربعة أشهر الماضية، من تكثيف خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لألفي مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخلها، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من آثار المستجد.

وتهدف المراكز من خلال تكثيف هذه الخدمات إلى مساعدة مستفيديها من ذوي الإعاقة على التكيف مع ظروف ومتغيرات أزمة كورونا، وتعزيز الصحة النفسية لديهم عن طريق رفع مستوى المتابعة النفسية والاجتماعية اليومية لهم، واستمرار عقد الجلسات الفردية وتكثيف الأنشطة الترفيهية والرياضية والبرامج الاجتماعية، بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية وتحت إشراف فني دقيق.

بالإضافة إلى إيجاد الحلول والبدائل التي تضمن استمرارية تواصل المستفيدين مع أهاليهم والعالم الخارجي باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة بشأن المتابعة الطبية وصرف الأدوية اللازمة في وقتها المحدد وإيصالها للمراكز حفاظاً على سلامة المستفيدين والعاملين معهم.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي: إن جميع الخدمات النفسية والاجتماعية التي تقدمها مراكز التأهيل الشامل لمستفيديها، تأتي كجزء من أوجه الرعاية المتكاملة التي وفرتها الدولة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص شديدي الإعاقة غير القادرين على التأهيل المهني إلى جانب توفير خدمات الرعاية والتأهيل المهني للحالات القابلة لذلك، لافتاً إلى أن هذه الخدمات تقدم وفق ضوابط محددة وطبقاً لشدة الإعاقة ودرجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية