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البحرين: تسريع اتفاق الرياض خطوة تبرهن حرص المملكة على توحيد الصفوف

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البحرين: تسريع اتفاق الرياض خطوة تبرهن حرص المملكة على توحيد الصفوف البحرين: تسريع اتفاق الرياض خطوة تبرهن حرص المملكة على توحيد الصفوف
أكدت دعمها الكامل للجهود المخلصة والدور الاستراتيجي المتواصل للسعودية

البحرين: تسريع اتفاق الرياض خطوة تبرهن حرص المملكة على توحيد الصفوف

ثمّنت مملكة البحرين الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، منوهة بآلية تنفيذ الاتفاق التي تقدمت بها المملكة، وما لقيته من تجاوب وترحيب من الطرفين بهذه المبادرة المهمة التي تبرهن على حرص المملكة واهتمامها الكبير بتوحيد صفوف الشعب اليمني وضمان أمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكدت مملكة البحرين وفقاً لوكالة أنباء البحرين دعمها ومساندتها للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل التوصل لحل سياسي دائم يحفظ الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية الشقيقة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعمها الكامل للجهود المخلصة والدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة؛ من أجل حماية أمن المنطقة واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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