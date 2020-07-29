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"أبوالغيط": تسريع اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو الحل السلمي باليمن

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"أبوالغيط": تسريع اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو الحل السلمي باليمن "أبوالغيط": تسريع اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو الحل السلمي باليمن
الجامعة العربية ترحّب بجهود المملكة لإعادة تفعيله

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالجهود التي قامت بها المملكة العربية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض بين اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الموقّع في نوفمبر الماضي، مؤكداً أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.

وعبّر "أبوالغيط" في بيان اليوم عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخراً؛ من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.

وقال: إن اتفاق الرياض يُمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في جميع الأراضي اليمنية، خاصة في ضوء التهديدات الصحية والصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي يُعاني منها أبناء اليمن.

وأكد "أبوالغيط" أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب وإنهائها، وتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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