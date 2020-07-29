أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشيخ "الفوزان" لضيوف الرحمن: توجهوا بالدعوات الصادقة إلى ربكم الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة

Print
الشيخ "الفوزان" لضيوف الرحمن: توجهوا بالدعوات الصادقة إلى ربكم الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة الشيخ "الفوزان" لضيوف الرحمن: توجهوا بالدعوات الصادقة إلى ربكم الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة
خلال الكلمة التي ألقاها اليوم ضمن البرنامج الدعوي للشؤون الإسلامية

الشيخ

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ضرورة إخلاص النية لله عز وجل في العبادات وسائر الأعمال الصالحة، ناصحاً حجاج بيت الله الحرام خاصة وعموم المسلمين عامة بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثامن من ذي الحجة بعنوان "وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام"، ضمن البرنامج الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عبر البث المباشر في منصة "تويتر" الرسمية للوزارة.

وقد وجّه "الفوزان" عمومَ المسلمين والحجاج خاصة بنصائح قائلاً: نعيش فترة مباركة طيبة عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر عشر ذي الحجة وفي آخرها يوم عرفة، وبعده أيام التشريق، فنحن من خير إلى خير، ومن عبادة إلى عبادة، فأخلصوا النية لله عز وجل؛ وتوجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن الله قريب مجيب أمرنا بدعائه ووعدنا بأن يستجيب لنا وقال سبحانه: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}.

كما أوصى بتقوى الله عز وجل وإخلاص النية له، مبيناً أننا محتاجون لعبادته والتقرب إليه ودعائه فإن الله لغني حميد وما يربطنا به إلا العبادة: {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله}، وعلينا أن نستجيب لربنا، وأن نخلص لعبادته ويرجع ثمرة ذلك إلينا وهذه من رحمته بنا أنه دعانا إلى عبادته.

حج 1441 هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

شبكة عيون الإخبارية