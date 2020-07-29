مونديال عسير يجمع مناسبتين في كرنفال رياضي واحد

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تستكمل منافسات دور الـ8 ثالث أيام العيد بـ4 مواجهات

جمع مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم -والذي يقام في نسخته الحالية ضمن فعاليات صيف أبها 2020م- مناسبتين في كرنفال رياضي وتجمّع شبابي واحد.

وانطلق المونديال في منتصف ذي القعدة لتشتعل منافساته خلال موسم الصيف كأحد أبرز الوجهات الشبابية الصيفية، وتستمر الإثارة الكروية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بانطلاقة الدور رُبع النهائي من المونديال؛ وبذلك يكون هذا المحفل قد جمع مناسبتي موسم الصيف وعطلة العيد لإبهاج المجتمع الرياضي وتمكين الشباب من ممارسة هواياتهم في بيئة صحية ومنظمة ترتكز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الجماهير والرياضيين المشاركين؛ لتكون أجواء البطولة آمنة والوقاية الصحية أولويتها وأبرز مقوّمات نجاحها.

وتُستكمل منافسات دور الـ8 من المونديال بـ4 مواجهات نارية تنطلق صافرة يومها الأول في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الأحد 12 من شهر ذي الحجة عند الـ9.00م عبر مواجهة وصيف البطولة الماضية غرناطة بالضيف الثقيل فريق الرعب من نجران، أما سهرة المساء في تمام الـ10.30م يُقابل من خلالها الفيصل أبها وصيف دوري رابطة أحياء عسير فريق الوطن من خميس مشيط.

ويلتقي في الـ14 من الشهر الجاري عند التاسعة مساءً حامل لقب النسخة الأخيرة فريق المشاهير من سراة عبيدة، بفريق الوحدة العاصمي من محايل عسير، وتختتم الدور بقمة الصقور من خميس مشيط وعميد حسوة من رجال ألمع.

ويُقام المونديال خلال هذا العام في ظروف استثنائية، وبذلك أطلقته اللجنة المنظمة تحت شعار " #هوايتنا_بحذر " والذي يهدف إلى تعزيز الجوانب الاحترازية والوقائية لدى ممارسي كرة القدم والرياضات المتنوعة وجميع الهوايات المختلفة، ونشر مفهوم وثقافة أن الوقاية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لن تُعطّل ممارسة أي هواية؛ فهما جانبان متوازيان لا يتأثر أحدهما سلباً بالآخر، وكما كان شعار العودة بحذر فكذلك من حق الجميع ممارسة هواياته بشكل طبيعي ولكن (بحذر).

وأشاد رياضيو عسير والجماهير الرياضية من مختلف مناطق المملكة بتنظيم مثل هذا التجمّع الرياضي الفريد الذي يهتم بصقل وتنمية المهارات الرياضية لدى الشباب ويُسهم في دعم برامجهم وأنشطتهم ويحظى بدعم رجل التنمية الأول أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، وإدارة الفعاليات بأمانة عسير بإشراف المهندس علي الحيد.