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الرياض تسجّل اليوم 108 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا

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الرياض تسجّل اليوم 108 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا الرياض تسجّل اليوم 108 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا
ارتفاع إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس فيها إلى 46.623

الرياض تسجّل اليوم 108 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 108 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 272.590 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.042 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت وادي الدواسر 30 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها عفيف 8 حالات، أما الدوادمي وشقراء فقد تم رصد حالتين، بعدها حالة واحدة في الدلم.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في مدينة الرياض 46.623 حالات تعافٍ، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 804 حالات وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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