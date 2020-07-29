أخبار عاجلة

المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم نجران" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس

Print
"تعليم نجران" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس "تعليم نجران" يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس
إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم للعام الدراسي المقبل 1442هـ

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتتضمن مهام اللجنة، بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهام منها: الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة.

إضافة إلى الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

شبكة عيون الإخبارية