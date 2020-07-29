"سعود الطبية" تنهي معاناة ثلاثينية من كسر وخلع بمفصل الحوض

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‬ تعرضت لحادث مروري قبل شهرين.. وفي ظل جائحة كوفيد-19

سجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا طبيًّا جديدًا في ظل جائحة كوفيد-19، حينما تمكنت من إنهاء معاناة ثلاثينية من كسر وخلع داخلي لمفصل صناعي في الحوض.

وأوضحت المدينة أن المريضة أجرت منذ 12 عاماً عملية جراحية عبارة عن مفصل صناعي بعد كسر بالفخذ؛ حيث تعرضت لحادث مروري قبل شهرين، ونتيجة للحادث حدث لها كسر بالحوض وخلع داخلي للمفصل الصناعي؛ مما صعّب من حركتها وجعلها طريحة الفراش.

وأضافت المدينة أن العملية تمثلت في استبدال مفصل الحوض مع زراعة عظمية وتركيب صفيحة معدنية ومسامير ودعامات، منوهة بأن العملية تكللت بالنجاح، وحالة المريض جيدة، وبدأت بالمشي والقيام من السرير وتستعد للخروج خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن العملية أجراها فريق طبي متخصص بالتعاون مع استشاري جراحة العظام بجامعة حائل د. أحمد الشمري، واستشاري جراحة العظام بمدينة الملك سعود الطبية د. سياد الفرائضي، ود. جميل محمود، واستشاري جراحة العظام بجامعة الإمام محمد بن سعود د. محمد الحربي.

