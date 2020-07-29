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جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا

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جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا
للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ

جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية للدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26/12/1441هـ، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ.

وأكدت أنها فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12 /1441هـ، وحتى يوم الخميس 15 /1 /1442هـ.

وأشارت عمادة الدراسات العليا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11 /1 /1442هـ.جامعة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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