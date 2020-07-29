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رئاسة شؤون الحرمين تفعّل خطتها الميدانية والوقائية لضمان سلاسة التفويج

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رئاسة شؤون الحرمين تفعّل خطتها الميدانية والوقائية لضمان سلاسة التفويج رئاسة شؤون الحرمين تفعّل خطتها الميدانية والوقائية لضمان سلاسة التفويج
شاركت بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج

رئاسة شؤون الحرمين تفعّل خطتها الميدانية والوقائية لضمان سلاسة التفويج

استقبلت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة، وذلك لإقامة شعيرة طواف القدوم.

وفعّلت الرئاسة خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وشاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء أداء الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية، والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود بما يحقق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أمن وسلامة واطمئنان.الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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