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الحبس 3 سنوات لكل من مدير المدرسة وشركة السياحة في قضية فاجعة البحر الميت

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الحبس 3 سنوات لكل من مدير المدرسة وشركة السياحة في قضية فاجعة البحر الميت الحبس 3 سنوات لكل من مدير المدرسة وشركة السياحة في قضية فاجعة البحر الميت

جي بي سي نيوز :- قررت محكمة صلح جزاء الحبس 3 سنوات لمدير مدرسة ومالك شركة سياحة في قضية فاجعة البحر الميت.

وأعلنت براءة مالكة المدرسة وعدم مسؤولية موظفات وزارة التربية والتعليم.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدرسة.

وكانت النيابة العامة اوقفت مديرة المدرسة والمدير الاداري للمدرسة و6 اخرين على ذمة التحقيق، قبل تكفيلهم، بتهمة التسبب بالوفاة الناتجة عن الاهمال ومخالفة القوانين والانظمة والتعليمات، في حادثة البحر الميت والتي راح ضحيتها 21 وفاة و35 اصابة جراء مداهمة السيول لهم في منطقة زرقاء ماعين يوم 25-10-2018.

جي بي سي نيوز

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