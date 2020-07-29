خالد بن سلمان: جهود ولي العهد أثمرت عن تفعيل وتسريع اتفاق الرياض

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قال: بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن

أكّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن الجهود التي يقودها ولي العهد أثمرت عن تفعيل وتسريع اتفاق الرياض.

وقال عبر حسابه في تويتر: أثمرت الجهود التي يقودها سيدي #ولي_العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ #اتفاق_الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

وأضاف: يمثل أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي هدفاً رئيساً لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل "اتفاق الرياض" عاملاً رئيساً في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وتابع: مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يُحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية.

وكان قد أعلن مصدر مسؤول أن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، واستجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة جميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.خالد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان اتفاق الرياض