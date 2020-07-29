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المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد
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السبت 01 أغسطس 2020 09:02 مساءً
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور
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السبت 01 أغسطس 2020 09:02 مساءً
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917
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السبت 01 أغسطس 2020 09:00 مساءً
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر
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السبت 01 أغسطس 2020 08:39 مساءً
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح
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السبت 01 أغسطس 2020 08:39 مساءً
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي
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السبت 01 أغسطس 2020 08:39 مساءً
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء
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السبت 01 أغسطس 2020 08:39 مساءً
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة
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السبت 01 أغسطس 2020 08:39 مساءً
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها
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السبت 01 أغسطس 2020 08:39 مساءً
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي
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السبت 01 أغسطس 2020 08:39 مساءً
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متى نصل إلى الحالة "صفر" في إصابات كورونا؟ وهل نحن مستعدون لمواجهة موجة ثانية من الوباء؟
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Mbc مصر
الأربعاء 29 يوليو 2020 12:40 صباحاً
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