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بلدية رجال ألمع تواصل فتح الطرق وإزالة آثار الأمطار

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"آل مصمع": باشرنا الوضع وفق خطط أعدت مسبقًا

بلدية رجال ألمع تواصل فتح الطرق وإزالة آثار الأمطار

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية والتي تسببت في إغلاق بعض الطرق.

وقال رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع إن البلدية استعدت بشكل مبكر للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير ومنها محافظة رجال ألمع، حيث كونت فرق عمل تعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات.

وأضاف أن البلدية تلقت خلال الأيام الماضية عشرة بلاغات عن وجود إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه حيث سارعت الفرق المختصة بالبلدية إلى إعادة فتح الطرق وإزالة العوائق والصخور التي حملتها مياه الأمطار والتي تسببت في إعاقة حركة السير.

واختتم "آل مصمع" بالتشديد على ضرورة توخي الحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بالنزول إلى مجاري الأودية وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

بلدية رجال ألمع تواصل فتح الطرق وإزالة آثار الأمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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