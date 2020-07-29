أخبار عاجلة

المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عقبة شعار" تشهد عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة

Print
"المرور" باشرها وأعاد الحركة إلى وضعها الطبيعي في وقت وجيز

هدت "عقبة شعار" بعسير خلال الساعات الماضية عدداً من الحوادث والانهيارات بفعل الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها العقبة ونجح رجال المرور في التعامل معها في وقت وجيز وتم إزالة الانهيارات مع الجهات ذات العلاقة ونقل السيارات المتأثرة بتلك الحوادث إلى مواقع آمنة.

وفي التفاصيل، شهدت العقبة عصر أمس انقلاب دينا محملة ببراميل بوية ما أدى لتناثرها وانسكابها في الطريق وأرجعت مصادر "سبق" سبب الحادث إلى خلل في مكابح الدينا ما نتج عنه انزلاقها واصطدامها بالرصيف ومن ثم انقلابها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد وتم سحب الشاحنة للتبريدة بالشيول نظراً لوجود دوريات المرور قرب الموقع أثناء وقوع الحادث وتدخلهم السريع وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي في أقل من عشر دقائق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

شبكة عيون الإخبارية