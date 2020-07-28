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مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ تجربة.. اليوم الأربعاء

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مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ تجربة.. اليوم الأربعاء مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ تجربة.. اليوم الأربعاء
للتأكد من جاهزية جميع الأطقم الفنية والهندسية والتشغيلية والصيانة والنقل

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ تجربة.. اليوم الأربعاء

ينفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم الأربعاء تجربة للتأكد من جاهزية جميع الأطقم الفنية والهندسية والتشغيلية والصيانة والنقل والتي تأتي للتأكد من الجاهزية للتقيد ولتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة في تنفيذ النسك.

ووفقاً لعقود التوريد والتشغيل والنقل والأعمال الفنية والتقنية التي وقعها المشروع هذا العام مع مؤسسات وشركات وطنية فإن هناك شروط احترازات تضمنتها تلك العقود فيما يتعلق بسلامة طواقم العمل الإدارية والفنية والتشغيلية صحياً وخضوعهم للفحوصات التي تؤكد سلامتهم وكذلك كفاءتهم وخبرتهم المهنية لتنفيذ النسك وفق الضوابط الصحية والشرعية إضافة لسلامة المواشي وخضوعها للفحوصات البيطرية للتأكد من سلامتها وكذلك توافقها مع الشروط الشرعية.

واشتملت التجربة على عمليات تشغيلية بدءاً من استقبال المواشي وانتهاء بأعمال الذبح والتغليف والتبريد والنقل في برادات مجهزة لهذا الغرض لنقلها بطرق آمنة وصحية حتى تصل ثلاجات المشروع في المعيصم ليتم توزيعها وفق برنامج معتمد.


يشار إلى أن النسك لهذا العام سيتم تنفيذها في أحد مسالخ العاصمة المقدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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