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واشنطن: حزب الله يعمل لمصلحة راعيه إيران على حساب الشعب اللبناني

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واشنطن: حزب الله يعمل لمصلحة راعيه إيران على حساب الشعب اللبناني واشنطن: حزب الله يعمل لمصلحة راعيه إيران على حساب الشعب اللبناني
مسؤول بالخارجية الأمريكية أكد أن أنشطة الحزب الإرهابية تهدد أمن لبنان

واشنطن: حزب الله يعمل لمصلحة راعيه إيران على حساب الشعب اللبناني

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، في معرض تعليقه على ما جرى في جنوب لبنان، أمس الاثنين، أن "حزب الله منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان"، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً ، قال المسؤول في الخارجية الأمريكية، في حديث مع قناة "العربية"، إن "حزب الله يعمل لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني".

وقال المسؤول: "إن أنشطة حزب الله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فحزب الله معني بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر مما يهتم بالشعب اللبناني".

وأضاف: "لقد أعربت الولايات المتحدة مرارًا، وستظل تعرب علنًا وفي الجلسات الخاصة، عن مخاوفها العميقة بشأن سلوك حزب الله الخطير والمزعزع للاستقرار"، مشيرًا إلى جهود واشنطن المستمرة "لتسليط الضوء على تهديد إيران لإسرائيل والمنطقة".

وشدد المسؤول على أن "عمليات حزب الله الهجومية ضد إسرائيل تقوّض أمن الشعب اللبناني"، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم بقوة حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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