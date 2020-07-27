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الأهلي يتمسك بالحارس "المسيليم" حتى 2023

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الأهلي يتمسك بالحارس

اتفقت إدارة النادي الأهلي، أمس الاثنين، مع حارس الفريق الأول لكرة القدم ياسر المسيليم ، على تجديد عقده حتى عام 2023، ليواصل اللاعب مسيرته مع فريقه ممددًا عقده للمرة الرابعة تواليًا.
وشهدت مسيرة المسيليم على محطات لافتة، مع إذ بدأ رحلته برفقته 2007 في كأس أمم آسيا حينما حل الأخضر وصيفًا، وأيضًا أسهمت مشاركته في تصفيات 2018 المؤهلة إلى مونديال ، ولعب إحدى مبارياته بعد بلوغ الصقور لنهائياته، كما حقق بطولات عدة مع الأهلي بينها الدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر، وكأس ولي العهد سابقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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