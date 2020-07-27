أخبار عاجلة

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الظويفري": 128 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى في الجموم ومراكزها

Print
"الظويفري": 128 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى في الجموم ومراكزها "الظويفري": 128 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى في الجموم ومراكزها
حث منسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الاحترازية

هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بمحافظة الجموم، 128 جامعًا ومسجدًا في المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1441 هـ

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الجموم، سرور بن خليف الظويفري، أن الإدارة راعت استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار المستجد وجاهزيتها، مشيرًا إلى التشديد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا "الظويفري" الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد حفاظًا على سلامة المصلين وصحتهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.بيان بجوامع ومساجد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الجموم لعام 1441هـ (1).pdf

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية