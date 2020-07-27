"الظويفري": 128 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى في الجموم ومراكزها

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حث منسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الاحترازية

هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بمحافظة الجموم، 128 جامعًا ومسجدًا في المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1441 هـ

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الجموم، سرور بن خليف الظويفري، أن الإدارة راعت استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وجاهزيتها، مشيرًا إلى التشديد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا "الظويفري" الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد حفاظًا على سلامة المصلين وصحتهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.بيان بجوامع ومساجد صلاة عيد الأضحى بمحافظة الجموم لعام 1441هـ (1).pdf