أخبار عاجلة

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الليث.. انقطاع التيار الكهربائي ينتهي بإصابة طفل بـ"لدغة عقرب"

Print
الليث.. انقطاع التيار الكهربائي ينتهي بإصابة طفل بـ"لدغة عقرب" الليث.. انقطاع التيار الكهربائي ينتهي بإصابة طفل بـ"لدغة عقرب"
مطالبات لمسؤولي الشركة بحلول عاجلة لضمان عدم تكرار الانقطاع

الليث.. انقطاع التيار الكهربائي ينتهي بإصابة طفل بـ

شكا مواطن بقرية العين الحارة شرقي محافظة الليث، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات، دون معرفة الأسباب، لافتاً إلى أن ابنه تعرض للدغة عقرب نتيجة الظلام الحالك، ما استدعى تنويمه بمستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وعزا المواطن في شكواه إلى أن سبب تعرض ابنه إلى لدغة العقرب نتيجة الظلام الحالك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات.

وأشار إلى أنه اضطر إلى نقل ابنه إلى المستشفى بسبب ذلك، محملاً الأسباب فرع شركة الكهرباء بالليث، التي عمدت إلى إيصال التيار في تلك القرية على خطين منفصلين؛ ما يعني انقطاع التيار عن منازل دون أخرى في نفس القرية.

ولفت المواطن إلى أن المشكلة التي تعتريهم دائماً مع مواسم الأمطار؛ انقطاع التيار الكهربائي دون معرفة الأسباب؛ مطالباً المسؤولين في الشركة للكهرباء بوضع حلول عاجلة لضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟

السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟

سجن يمني في السعودية بتهمة "التشبه بالنساء"

سجن يمني في السعودية بتهمة "التشبه بالنساء"

الجهود السعودية تكللت بالنجاح في التقريب بين الفرقاء.. هنا ردود الفعل اليمنية

الجهود السعودية تكللت بالنجاح في التقريب بين الفرقاء.. هنا ردود الفعل اليمنية

"الخارجية الأردنية" ترحب بجهود السعودية في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض

"الخارجية الأردنية" ترحب بجهود السعودية في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض

شبكة عيون الإخبارية