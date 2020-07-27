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مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة

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مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة

مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة

حققت ‏لاعبة السعودي للمبارزة، مشاعل الخيال الميدالية الذهبية لبطولة القارات (الافتراضية) للمبارزة لسلاح الإبيه، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة، واستمرت 7 أيام بمشاركة 150 لاعبة من مختلف دول العالم.


وحلت ندى عابد ثالثةً محققة الميدالية البرونزية فيما جاءت البوليفية لويز ماريا باستوس في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية، وكيلان لوبيز من نيكاراغوا في المركز الثالث مكرر.
يذكر أن هذه البطولة الافتراضية الثانية التي ينتزع لقبها لاعبة سعودية بعد أن حققت مضاوي الخيال لاعبة المنتخب السعودي ذهبية بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي اختتمت مطلع يوليو الجاري، وحلت زميلتها شيخة الدوسري بالمركز الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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