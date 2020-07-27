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.. الحرس الوطني و"جامعة سيؤول" يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال "الذكاء الاصطناعي"

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بهدف تشخيص وعلاج عددٍ من الأمراض المستعصية

فيديو.. الحرس الوطني و

دشن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وجامعة سيؤول الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة القلب.

وتعد المذكرة رحلة جديدة تنص على زيادة التعاون العلمي بين الطرفين عبر تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في تشخيص وعلاج عددٍ من الأمراض المستعصية كأمراض القلب وسرطان القولون والصرع والزهايمر والسكتة الدماغية، ومن خلال تكثيف الجهود في مجال البحث العلمي والعمل على تنمية الكوادر والموارد المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة للإسهام في تحسين طرق وأساليب الرعاية الصحية.

من جهة أخرى، أعرب الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي عن سعادته بتدشين الاتفاقية، وبالتعاون مع جامعة سيؤول الوطنية، مشيرًا إلى اتجاه المدن الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني نحو دمج آليات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية بما سيُسهم بحول الله في النهوض بمستوى الرعاية الصحية بالمملكة، وبما يكرس ويؤكد مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن صحة الإنسان على تلك الأرض المباركة أولاً.

فيديو.. الحرس الوطني و

فيديو.. الحرس الوطني و

فيديو.. الحرس الوطني و

فيديو.. الحرس الوطني و

فيديو.. الحرس الوطني و

فيديو.. الحرس الوطني و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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