أخبار عاجلة

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

Print
تعتمد على البث المباشر من مواقع الخدمات ومراقبة الأسواق ومراكز البيع

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

تفقَّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، مساء اليوم غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.

وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، وذلك عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملاحظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.

كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء، تحلل البيانات المرصودة يوميًّا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.

واطلع أمين الرياض على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توافر الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار المستجد (كوفيد-١٩)، بما يتماشى مع حجم الإقبال السكاني المتوقع خلال أيام العيد.

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية