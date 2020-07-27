أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

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تعتمد على البث المباشر من مواقع الخدمات ومراقبة الأسواق ومراكز البيع

تفقَّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، مساء اليوم غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.

وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، وذلك عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملاحظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.

كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء، تحلل البيانات المرصودة يوميًّا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.

واطلع أمين الرياض على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توافر الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بما يتماشى مع حجم الإقبال السكاني المتوقع خلال أيام العيد.