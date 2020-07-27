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وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية

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وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية
في لقاء بالقاهرة استعرض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين

وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمّله الرئيس المصري تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.

حضر الاستقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من منسوبي السفارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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