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تعرّف على آخر تعداد يومي لإصابات  كورونا بالكويت وقطر

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تعرّف على آخر تعداد يومي لإصابات  كورونا بالكويت وقطر تعرّف على آخر تعداد يومي لإصابات  كورونا بالكويت وقطر
الصحة الكويتية: هناك حالات مخالطة ونبحث عن مصدر العدوى

تعرّف على آخر تعداد يومي لإصابات  كورونا بالكويت وقطر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 606 حالات جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في مؤتمرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الكويت وصل إلى 64,379 حالة.

وقالت الوزارة إن من بين هذه الحالات المصابة حالات مخالطة تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى، موضحة أنه يجرِي فحص المخالطين لهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم عن تسجيل 292 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 304 حالات في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 106,328.وزارة الصحة الكويتية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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