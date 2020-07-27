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سفير أوزبكستان: نرحب بالجميع و3 آلاف دولار لكل سائح يزور البلاد

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تم إغلاق البلاد بعد تفشي كورونا بالعالم

سفير أوزبكستان: نرحب بالجميع و3 آلاف دولار لكل سائح يزور البلاد

أكد سفير جمهورية أوزبكستان في الرياض أولوغبيك مقصودوف لـ"سبق" إعلان حكومة أوزبكستان عن خطة فريدة ومبتكرة لجذب السياح، ومنها دفع 3 آلاف دولار في حال أصيب أي منهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء زيارته لأوزبكستان.

مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُنفذ في جميع أنحاء قطاع السياحة لحماية السياح من إذا حدث وأصيب بالفيروس أثناء قضاء إجازته في أوزبكستان.

مشيرًا أن هناك بعض الإجراءات المصاحبة للحصول على التعويض منها أنه يجب على السائح التنقل مع مرشد سياحي معتمد من وزارة السياحة ليكون على دراية بإرشادات السلامة والنظافة، ويجب أن تكون الفنادق أو أماكن الإقامة والمواقع السياحية تفي بالمعايير الجديدة للسلامة الصحية والوبائية.

كما أن البلاد ترحب بجميع السياح، ولكن في هذه المرحلة الحالية يمكن للسياح من البلدان منخفضة المخاطر الدخول دون الحاجة إلى الحجر الصحي، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وأما أوروبا والممكلة المتحدة يجب أن يتم العزل الصحي لمدة 14 يومًا.
يذكر أن عدد السكان في أوزبكستان يبلغ 33 مليون شخص في البلاد توفى 19 حالة مرتبطة بالفيروس التاجي فقط.

سفير جمهورية أوزبكستان الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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