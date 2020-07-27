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طاقتها تتجاوز 127 ألف ذبيحة.. "القويحص" يتفقد مسالخ مكة الأربعة

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قام بجولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

طاقتها تتجاوز 127 ألف ذبيحة..

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، صباح اليوم، المسالخ التي تشرف على تشغيلها أمانة العاصمة المقدسة؛ بمرافقة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل، و عدد من المسؤولين والمختصين بالأمانة.

واستهدفت الجولة متابعة سير الأعمال، والاطّلاع على آخر الاستعدادات داخل صالات الذبح وتجهيزاتها وجميع مرافقها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من .

وقال "القويحص": الأمانة تعكف منذ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة، وتم رفع طاقتها الاستيعابية، بزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأضاف: جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة محكمة مرسومة هذا العام، تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق لمتطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم، لتقديم أفضل الخدمات لسكان مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأشار إلى تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشدداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد اعتمدت في خطتها الاستثنائية لموسم حج هذا العام 1441هـ أربعة مسالخ بمكة المكرمة وهي: مسلخ جنوب مكة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى "36180" رأساً من الذبائح، ومسلخ غرب مكة بطاقةٍ استيعابية تصل إلى "39168" رأساً من الذبائح، و مسلخ العكيشية "الموسمي" بطاقة استيعابية تصل إلى "32120" رأساً من الذبائح، و مسلخ المعيصم النموذجي بطاقةٍ استيعابية تصل إلى "20339" رأساً من الذبائح، ويبلغ إجمالي عدد الأفراد العاملين في مسالخ مكة المكرمة من أطباء وبيطريين وجزارين وعمال "3700" فرد.

طاقتها تتجاوز 127 ألف ذبيحة..

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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