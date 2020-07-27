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"الصحة": توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

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"الصحة": توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة "الصحة": توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

أعلنت "الصحة" عن توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1441هـ.

وأوضحت "الصحة" أن العيادة المتنقلة عبارة عن باص طبي متنقل مجهز بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، وعيادات طبية متنقلة تتكون من خمس عيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية منها عيادة طبيب عام للكشف الأولي على المريض وعيادة أسنان وعيادة المختبر، وفيها يتم أخذ العينات وتحليلها وإظهار النتائج بوقت قياسي وعيادة الأشعة والصيدلية لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى.

كما يعمل في العيادة الطبية المتنقلة فريق متكامل من ممارسين صحيين يقدمون خدماتهم الصحية والوقائية والعلاجية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث سترافق العيادات المتنقلة الحجاج في رحلة الحج ابتداءً من مشعر منى ومروراً بمشعر عرفات ومشعر مزدلفة ووصولاً للحرم المكي الشريف ومن ثم العودة لمشعر منى مرة أخرى.وزارة الصحة موسم حج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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