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"تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية

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"تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية "تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية
استفاد منها أكثر من 5400 معلم ومعلمة على مستوى المملكة

انتهت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 35 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 22 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 304 ساعات تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 40 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 5400 متدرب ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الأمن السيبراني والطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين.

وأكد مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي حرص تعليم سراة عبيدة على دعم توجهات الدولة ممثلةً بوزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لجعل المعرفة مهارة لدى المتدربين والمتدربات.

إدارة تعليم سراة عبيدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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