مستوطنون إسرائليون يضرمون النار في جزء من مسجد بالضفة

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كتبوا شعارات عنصرية

أُضرم مستوطنون إسرائيليون النار في جزء من مسجد بالضفة الغربية المحتلة اليوم (الاثنين).

وأوضح مسؤول بخدمة الطوارئ الفلسطينية أن منطقة مخصصة لدورات المياه بمسجد البر والإحسان أُحرقت بعد سكب سائل قابل للاشتعال من خلال نافذة محطمة قبل الفجر، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن سكانًا يقيمون بالقرب من المسجد ورجال إطفاء أخمدوا الحريق، ولم تلحق أضرار بمنطقة الصلاة بالمسجد.

واتهمت وزارة الأوقاف الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المستوطنين اليهود بإشعال الحريق.

وقال عريقات في بيان: "هذا الصباح أحرق المستوطنون المجرمون مسجدًا في مدينة البيرة. وكتبوا (الحصار للعرب، هذا البلد لليهود). إنها العنصرية والأبرثايد".

من جهته، أدان الوزير الإسرائيلي عمير بيريتس الواقعة على "تويتر" ودعا إلى مثول المجرمين ودعاة الكراهية المسؤولين عن الحريق في مدينة البيرة أمام العدالة، لكنه لم يذكر المستوطنين صراحة في تغريدته.الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية