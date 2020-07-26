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القبض على أحد أرباب السوابق بالقطيف بعد تهجُّمه على رجل أمن بسلاح أبيض

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القبض على أحد أرباب السوابق بالقطيف بعد تهجُّمه على رجل أمن بسلاح أبيض القبض على أحد أرباب السوابق بالقطيف بعد تهجُّمه على رجل أمن بسلاح أبيض
أثناء مباشرته إجراءات ضَبْط مخالفة "الحد من التجمعات"

القبض على أحد أرباب السوابق بالقطيف بعد تهجُّمه على رجل أمن بسلاح أبيض

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل المستجد في محافظة القطيف، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن، وإصابته باستخدام سلاح أبيض؛ ما اقتضى السيطرة على الموقف، والقبض عليه بعد إصابته في قدمه، ونقله بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق)؛ فجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.شرطة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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