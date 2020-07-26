أخبار عاجلة

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد ‏أبرز أخبار "الداخلية" خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة 1441هـ

Print
شاهد ‏أبرز أخبار "الداخلية" خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة 1441هـ شاهد ‏أبرز أخبار "الداخلية" خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة 1441هـ

شاهد ‏أبرز أخبار

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحًا في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أعلنت قيادات أمن الحج استعدادها لتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية والمرورية لموسم حج هذا العام ١٤٤١

واستعرض الفيديو اجتماع قوات أمن المنشآت عبر الاتصال المرئي مع قيادات المناطق والمساعدين ومديري الإدارات العامة، لمناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بأعمال القوات، وآلية تقديم كل ما من شأنه تعزيز العمل الإداري والميداني.

كما أشار إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي تستعرض مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التنسيق المشترك بين الجهتين في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع وآلية رصد المخالفات.

وتضمن إلى أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.

وأشار الفيديو إلى أن المديرية العامة للجوازات أعلنت عن استمرار خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة والعاجلة التي لا يمكن إتمامها عبر منصة "أبشر".

وتضمن الفيديو إلى أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعلن عن استمرارها في تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

كما استعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة بأنه استقبل (200,985) مكالمة خلال الأسبوع الماضي بمعدل (28,712) اتصالاً لكل يوم.

الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فتة الشكمبة الاسكندرانى من مطبخ رانيا النجار "فيديو"

فتة الشكمبة الاسكندرانى من مطبخ رانيا النجار "فيديو"

فيديو جديد.. مشاركة طائرات مسيرة في المناورات الإيرانية

فيديو جديد.. مشاركة طائرات مسيرة في المناورات الإيرانية

وزارة الدفاع تنشر فيديو لنقل مقاتلة ميغ-29 داخل طائرة ان-22

وزارة الدفاع تنشر فيديو لنقل مقاتلة ميغ-29 داخل طائرة ان-22

بالفيديو.. الأمطار تكشف عيوب مركز صحي حقال بـ"أضم".. الدرج تحوَّل إلى مجرى للمياه

بالفيديو.. الأمطار تكشف عيوب مركز صحي حقال بـ"أضم".. الدرج تحوَّل إلى مجرى للمياه

شبكة عيون الإخبارية