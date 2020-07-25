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تسجِّل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة تسجِّل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة
"مجاهد": ارتفاع حالات الشفاء إلى 32903 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت خروج 933 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 32903 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 91583 حالة، من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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