أخبار عاجلة

"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
اخر النهار | كلام مفيد | مداخلة الدكتور على جمعة وتحليل لأبرز قضايا المجتمع والحياة -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 29/07/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - هشام يكن يكشف بدايته مع كرة القدم مع الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البريد السعودي" يوصل "حقيبة الحاج" إلى 61 مدينة ومحافظة

Print
"البريد السعودي" يوصل "حقيبة الحاج" إلى 61 مدينة ومحافظة "البريد السعودي" يوصل "حقيبة الحاج" إلى 61 مدينة ومحافظة
أهدتها "وزارة الحج والعمرة" للحجاج

بدأ البريد السعودي بإيصال "حقيبة الحاج" لجميع مستحقيها في منازلهم، والتي قامت وزارة الحج والعمرة بإهدائها للحجاج الذين سيوجدون بالمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة "كورونا"، حقيبة الحاج تحوي جميع أدوات العناية الشخصية وعددًا من الإحرامات والكمامات وحقيبة يد لحفظ الوثائق وكتيب عن مناسك الحج، بالإضافة إلى حصى الجمرات.

وشملت قائمة التوزيع 61 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، ستسلم جميعها لمستحقيها في منازلهم عبر العنوان الوطني.

يُذكر أن البريد السعودي يشارك في حج هذا العام بفاعلية ضمن الصفوف الأولى عبر جميع مكاتبه الموجودة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خدمة ما يقارب ٢٥٠ جهة حكومية على مدار الساعة عبر خمسة فروع.البريد السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

شبكة عيون الإخبارية