الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في هاواي بسبب إعصار دوغلاس

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حالة الطوارئ في ولاية هاواي وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار دوغلاس.

وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فإنه يتيح إجراء الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة والمطلوبة لتدابير الطوارئ، من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة.

وأفاد البيان بأن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 بالمائة.الرئيس الأمريكي