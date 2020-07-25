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هطول الأمطار يغلق طريق "الهدا" في الاتجاهين

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هطول الأمطار يغلق طريق "الهدا" في الاتجاهين هطول الأمطار يغلق طريق "الهدا" في الاتجاهين
"العمليات الأمنية" تدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر

هطول الأمطار يغلق طريق

أعلنت قبل قليل الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار بأن إحصائية المكالمات الواردة لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة ليوم أمس الجمعة بلغت (39,139) مكالمة، بمعدل (27) اتصالاً في الدقيقةـ فيما تشهد محافظة الطائف لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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