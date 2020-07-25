بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

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الدفاع المدني يدعو للحذر من التقلبات الجوية

هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأدت الأمطار إلى جريان المياه بالشوارع واستنفار الجهات المعنية، كما تشهد بعض المحافظات أمطاراً متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.



وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع(، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

وفي وقت سابق، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات.

خالد الشاماني المدينة المنورة

يوسف سفر المدينة المنورة