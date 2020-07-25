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"الأرصاد": أمطار وأتربة وشبه انعدام في الرؤية بمحافظتي بدر وينبع

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"الأرصاد": أمطار وأتربة وشبه انعدام في الرؤية بمحافظتي بدر وينبع "الأرصاد": أمطار وأتربة وشبه انعدام في الرؤية بمحافظتي بدر وينبع
تستمر الحالة حتى الساعة 11 مساء السبت

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في الرؤية بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل محافظتي بدر وينبع، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

من جهة ثانية، شهدت بعض من القرى والمراكز بمحافظة العيص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار. جعلها الله أمطار خير وبركة.


ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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