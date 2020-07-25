جامعة حائل: اليوم آخر فترة لتأكيد القبول من عدمه للمقبولين والمقبولات

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قبلت مبدئيًا 8807 طلاب وطالبات خلال عملية الفرز الأولى

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، أن اليوم السبت، آخر فترة لتأكيد القبول من عدمه للمقبولين والمقبولات في الجامعة للعام الدراسي القادم 1442هـ .

وكانت جامعة حائل أعلنت، أمس، قبولها مبدئيًا لـ 8807 طلاب وطالبات في مختلف المسارات والبرامج للعام الدراسي القادم 1442هـ، بعد انتهاء عملية الفرز الأولى.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور الأدهم اللويش، حرص الجامعة على استيعاب المتقدمين وفقًا للمعايير المعمول بها والنسب الموزونة، وبحسب الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية.

وحث الطلاب تأكيد القبول على الرغبة المقبول عليها أو تأكيد القبول مع طلب الترقية، قبل نهاية اليوم، مبينًا أن عملية الفرز النهائي ستتم بعد عيد الأضحى في جميع المسارات والبرامج، علمًا أنه يمكن للمتقدم التراجع عن القبول، مضيفًا أن الفرز الثاني سوف يتم بعد انتهاء عمليات تأكيد القبول أو إلغائه في الفرز الأول.

يذكر أن جامعة حائل، أدخلت هذا العام برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، المدفوعة، ضمن خيارات يمكن للطالب أو الطالبة اختيارها خلال فترة التقديم من 13 إلى 17 يوليو الجاري.

وظهر من خلال نتائج الفرز الأول، قبول عدد من المتقدمين ممن قلت نسبتهم الموزونة عن 65%، على تلك البرامج.

وتنشر "سبق" برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، التي أضافتها الجامعة هذا العام للقبول السنوي، وتمثلت ببرامج مدة الدراسة فيها فصلان دراسيان برسوم 3500 ريال، كل فصل دراسي، وتشمل برامج "المحاسبة والتحرير والسكرتارية، والعلاقات العامة، والسلامة والصحة المهنية، والتسويق الإلكتروني".

وتكون الدراسة لبرامج "تطبيقات الحاسب المكتبية، واللغة الإنجليزية، والتسويق"، أربعة فصول دراسية، وبرسوم 3500 ريال كل فصل دراسي.

يذكر أن الدراسة في تلك البرامج خلال الفترة المسائية.

واستحدثت عمادة القبول والتسجيل، هذا العام، برنامجًا إلكترونيًا لاستقبال الاستفسارات والطلبات على القبول السنوي للعام المقبل، وأسمته "تراسل"، والذي يمكن للطالب أو الطالبة إرسال استفساره مع إمكانية إرفاق مرفقات، ويتم إجابته خلال أقل من ساعة واحدة.

وتبذل إدارة المستفيدين بالجامعة، جهودًا كبيرة في الرد على استفسارات الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة والهاتف المخصص لذلك.