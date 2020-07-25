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فلسطين.. انخفاض الإصابات النشطة بـ"كورونا" وارتفاع حالات التعافي

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فلسطين.. انخفاض الإصابات النشطة بـ"كورونا" وارتفاع حالات التعافي فلسطين.. انخفاض الإصابات النشطة بـ"كورونا" وارتفاع حالات التعافي
تسجيل 382 مريضاً جديداً ووفاة واحدة

فلسطين.. انخفاض الإصابات النشطة بـ

انخفض العدد الإجمالي لحالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد بين الفلسطينيين إلى 8464 إصابة اليوم (السبت)، منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار)، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 74 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته "رويترز"، أنها سجلت 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية علاوة على 627 حالة تعاف.

وأضافت أن الإصابات الجديدة كانت في محافظات القدس بواقع 220 حالة والخليل 64 حالة وخمس حالات في رام الله والبيرة و13 حالة في طولكرم وثماني حالات في بيت لحم وإصابة واحدة في جنين و34 حالة في نابلس و32 إصابة في أريحا والأغوار وأربع حالات في قلقيلية وحالة واحدة في سلفيت.

وينتهي صباح غدٍ الإغلاق الشامل الذي فرضته الفلسطينية على الضفة الغربية منذ مساء الخميس الماضي مع السماح للمخابز والصيدليات بالعمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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