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"المشروب الذهبي".. هذا الخليط يساعدك على النوم الجيد ليلًا

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"المشروب الذهبي".. هذا الخليط يساعدك على النوم الجيد ليلًا "المشروب الذهبي".. هذا الخليط يساعدك على النوم الجيد ليلًا
ينظم دورة النوم والاستيقاظ بالجسم ويخفف بعض أعراض القلق

قد يعاني البعض من عدم إمكانية الحصول على قسط كاف من النوم لعدة أسباب، لكن تدابير سريعة وفعالة يمكن اتخاذها لإعادة دورة النوم إلى طبيعتها.

وثبت أن تركيبات غذائية معينة تساعد على محاربة نقص النوم. ويعد الحليب الذهبي أحد المشروبات التي اكتسبت اهتمامًا كبيرًا، وهو مشروب هندي تقليدي يتكون من الحليب الساخن والكركم المطحون، لإضفاء اللمسات الذهبية عليه.

وبحسب " اليوم": يوجد بعض الأدلة المشجعة على أن الحليب الدافئ وحده قد يساعدك على النوم بشكل أفضل أثناء الليل.

ويحتوي الحليب على التربتوفان، وهو مقدمة للميلاتونين - الهرمون الأساسي الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. كما يتميز الكركم بأنه غني بمركب الكركمين الذي ثبت أنه يخفف بعض آثار الحرمان من النوم، ويعالج بأمان أعراض القلق والاكتئاب.

ووجدت دراسة أجريت على الفئران، أن 72 ساعة من الحرمان من النوم أدت إلى فقدان الوزن، والسلوك الشبيه بالقلق، والتلف التأكسدي.

ومع ذلك فإن العلاج باستخدام 10-20 ملغ من خلاصة الكركمين لمدة 5 أيام متتالية، قلل من فقدان الوزن وتحسين السلوك الشبيه بالقلق بشكل ملحوظ.

ويمكن أن تساعد بعض الفواكه التي تحتوي على الميلاتونين، على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ بشكل أقل خلال الليل.

وقالت National Sleep Foundation: "على سبيل المثال، يحتوي عصير الكرز اللاذع على الكثير من الميلاتونين، كما أن الموز والأناناس والبرتقال مصادر جيدة أيضًا".

وإذا كنت تعاني من الأرق فقد ثبت أيضًا أن تناول الكيوي قبل النوم يزيد من مدة نومك بساعة على مدار الشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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